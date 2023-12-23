Ветеринар Варфоломеева назвала опасным кормление животных с новогоднего стола

Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic, посоветовала не кормить животных с новогоднего стола.

«Фавориты зимних застолий — салаты с майонезом и другими соусами. Из-за большого количества жира эти блюда могут вызвать у животных острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, большое количество углеводов может привести и к ожирению животных.

Как отметила Варфоломеева, желание побаловать питомца возникает ещё на этапе приготовления блюд.

«Любые кости — от холодца, заливной рыбы, мяса для салатов — могут нанести непоправимый ущерб здоровью животного», — предупредила она.

Эксперт добавила, что если очень хочется порадовать собаку или кошку, то лучше отдать предпочтение свежим овощам, к примеру огурцам или листьям салата. В небольшом количестве допустима отварная курица, индейка или говядина, но мясо должно быть без соли, костей и перца.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как отучить собаку от еды на столе. По его словам, чаще всего на «воровство» питомца толкает поведение хозяина.