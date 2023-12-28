Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала о продуктах, способных вызвать гастрит
- Gettyimages.ru
«Если в желудок одновременно поступают белковые продукты (мясо, рыба) вместе с углеводсодержащими (картофель, макароны), пищеварение начинает буксовать», — сказала она в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, в результате организм не получает в достаточном количестве ни белки, ни углеводы.
«Поджелудочная железа в данном случае вынуждена работать в сотни раз интенсивнее, что с годами ведёт к её износу и, как следствие, панкреатиту», — считает Сухорукова.
Как отметила эксперт, жирная пища в комбинации с холодными напитками способна создать повышенную нагрузку на желудок.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.