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Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала о продуктах, способных вызвать гастрит

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Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова выразила мнение, что белки, съеденные одновременно с картофелем, кашами, макаронами и любым тестом, способствуют развитию гастрита.
Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала о продуктах, способных вызвать гастрит
  • Gettyimages.ru

«Если в желудок одновременно поступают белковые продукты (мясо, рыба) вместе с углеводсодержащими (картофель, макароны), пищеварение начинает буксовать», — сказала она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в результате организм не получает в достаточном количестве ни белки, ни углеводы.

«Поджелудочная железа в данном случае вынуждена работать в сотни раз интенсивнее, что с годами ведёт к её износу и, как следствие, панкреатиту», — считает Сухорукова.

Как отметила эксперт, жирная пища в комбинации с холодными напитками способна создать повышенную нагрузку на желудок.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.

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