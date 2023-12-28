Психолог Соловьёва объяснила переедание попыткой справиться со стрессом

Психолог Елена Соловьёва посоветовала после обильного новогоднего застолья возвратиться к привычному режиму питания. По её словам, лучше сделать это уже со 2 января.

Также стоит морально подготовиться к набору веса и его снижению, отметила эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Когда мы увидим свои несовершенства, поймём, что наели несколько лишних килограммов, нужно будет возвращать себя к тому, что от них нужно избавляться», — заявила она.

Также психолог отметила, что организм стремится к расслаблению, в частности за счёт вкусной еды. Однако такой способ специалист назвала ловушкой, поскольку в реальности еда не способна спасти от стресса.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.