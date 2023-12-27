Эндокринолог Губарева назвала полезные свойства мандаринов

Детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Губарева рассказала о пользе употребления мандаринов в зимнее время года.

«Например, в 100 г мандарина (средний мандарин как раз весит около 100 г) содержится более половины дневной нормы витамина С, который необходим нам для правильной работы иммунной системы и синтеза коллагена; и около 10% необходимых нам пищевых волокон», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

Также специалист отметила, что в мандаринах есть витамины группы В (тиамин, рибофлавин, ниацин), витамин Е, витамин А и некоторые важные микроэлементы, такие как кальций, магний, фосфор.

«И всё же, несмотря на их несомненную пользу, не рекомендуется есть более трёх-пяти мандаринов в течение дня. Во-первых, этот фрукт содержит достаточно большое количество сахаров, кроме того, при употреблении в большом количестве мандарины могут вызывать ощущение дискомфорта в желудочно-кишечном тракте», — заключила Губарева.

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