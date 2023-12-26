Врач-диетолог Писарева: шафран имеет большой витаминно-минеральный состав

Врач-диетолог Ирина Писарева и врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказали о полезных свойствах шафрана.

По словам Писаревой, шафран имеет большой витаминно-минеральный состав.

«В него входят антиоксиданты, витамины группы А, В и С, флавоноиды, железо, медь, цинк, магний, калий, кальций, фосфор, и он активно применяется в медицине и фармакологии», — объяснила она.

При этом шафран, по мнению врача, нормализует процессы в организме.

«Важно иметь в виду, что его употребление может вызвать передозировку и привести к головной боли, рвоте и другим последствиям. Например, беременным его не рекомендуют, потому что он может вызвать сокращения матки», — предупредила Писарева.

В свою очередь, Чернышова отметила, что шафран, как и любая пряность, не может заменить собой лечебные препараты.

«Невозможно съесть столько шафрана, чтобы полностью нормализовать уровень сахара. Отказываться от сахароснижающих препаратов на основании того, что вы добавляете к рису шафран, не получится», — подчеркнула она.

Диетолог считает, что учёные могут использовать состав шафрана для «извлечения оттуда полезных компонентов, возможно, для создания в будущем лекарства».

«Добавлять шафран ради вкуса и эстетики к еде я всячески поддерживаю, он обогащает наш рацион. Но рассчитывать на него как на панацею от всех бед точно нельзя», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что экстремальные погодные условия привели к падению урожайности шафрана в этом году, в связи с этим цена на эту пряность премиум-класса выросла до $1,4 тыс. за 1 кг на внутреннем рынке — вдвое по сравнению с прошлым годом. За границей цена достигает $1,8 тыс. за 1 кг.