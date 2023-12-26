FT: снижение урожая привело к росту цен на шафран

Экстремальные погодные условия привели к падению урожайности шафрана в этом году, в связи с этим цена на эту пряность премиум-класса выросла до $1,4 тыс. за кг на внутреннем рынке — вдвое по сравнению с прошлым годом. За границей цена достигает $1,8 тыс. за кг.

Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что шафран является визитной карточкой классической персидской кухни, используется во множестве рецептов, включая десерты.

Некоторые говорят, что он обладает лечебными свойствами, повышающими настроение, снижающими уровень сахара в крови и улучшающими зрение, память и здоровье сердца.

В материале говорится, что высокая цена на шафран отчасти объясняется трудоëмкостью его сбора — для производства 1 кг необходимо до 170 тыс. цветков, которые собирают вручную в октябре и ноябре.

Как уточняется, шафран — один из самых ценных экспортных товаров Ирана.