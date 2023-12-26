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Гастроэнтеролог Сухорукова назвала полезные свойства овсянки

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Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова рассказала о полезных свойствах овсянки.
Гастроэнтеролог Сухорукова назвала полезные свойства овсянки
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Mihalache / 500px

«Наиболее полезны овсяные хлопья, которые готовятся не менее 15 минут. Лучше готовить порцию на один приём пищи. Разогретая каша теряет часть своих полезных свойств», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Сухорукова обратила внимание на то, что овсянка содержит витамины группы В, Е, К и А, которые снижают воспалительные процессы и способствуют восстановлению повреждённых клеток слизистой оболочки.

«В каше присутствуют важные микро- и макроэлементы (железо, кобальт, фтор, кальций, магний, хром), которые формируют и укрепляют внутренний слой тканей. Также она содержит оптимальное количество легкоусвояемых растительных жиров, белков и углеводов», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала заменить мясо утки на гусятину в новогодние праздники.

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