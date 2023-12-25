Психолог Булгакова рассказала, как подготовить ребёнка к встрече с Дедом Морозом

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова дала рекомендации, как подготовить ребёнка к визиту Деда Мороза и Снегурочки.

«Если ребёнок высокочувствительный, заранее предупредите актёров, чтобы не говорили слишком громко, Дед Мороз не стучал изо всех сил посохом, а музыка была потише», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, если ребёнку три — пять лет, то имеет смысл заранее начинать смотреть мультики или читать книжки с картинками, где есть Дед Мороз и Снегурочка.

Кроме того, лучше предварительно договориться, чтобы они сначала общались только со взрослыми, пока ребёнок сидит на руках у мамы, где для него привычная и безопасная среда.

После, когда он пообвыкнет, можно попробовать контакт напрямую, заключила психолог.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко дала рекомендации родителям, как себя вести, если ребёнок заметил, что подарки под ёлку положил не Дед Мороз.