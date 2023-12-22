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Психолог Маденко посоветовала поддерживать веру детей в Деда Мороза

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Детский психолог Екатерина Маденко дала рекомендации родителям, как себя вести, если ребёнок заметил, что подарки под ёлку положил не Дед Мороз.

«Скажите ему, что Дед Мороз — это сказочный персонаж, и его помощники иногда просили родителей помочь им в доставке подарков», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Также она посоветовала предложить ребёнку подумать о том, что именно Дед Мороз и Снегурочка могли бы подарить ему.

Также она обратила внимание, что, несмотря на то, что ребёнок узнал о родительской помощи, необходимо поддерживать его веру в Деда Мороза и сказочность этого персонажа.

«Вместе с тем объясните, что Дед Мороз — это персонаж, символизирующий доброту, щедрость и волшебство праздника. Предложите ребёнку продолжать верить в сказку и в то, что Дед Мороз и его помощники существуют в некоем особом мире, где воплощаются желания и мечты», — заключила Маденко.

Ранее психолог Макарова посоветовала спокойно реагировать на враньё ребёнка.

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