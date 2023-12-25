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Врач Мещерякова посоветовала не употреблять продукты со «скрытым» сахаром

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Врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рекомендовала исключить из рациона продукты со «скрытым» сахаром.
Врач Мещерякова посоветовала не употреблять продукты со «скрытым» сахаром
  • Gettyimages.ru
  • © MangoStar_Studio

«Помните, что с ударными дозами сахара можно столкнуться в самых неожиданных местах», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Например, сахар содержится в покупных соусах, среди которых кисло-сладкий, медовый, барбекю, кетчуп и другие.

«В большинстве случаев избыточное количество сахара также присутствует в консервированных продуктах: кукурузе, горошке и других овощах и, конечно, фруктах. Мясные полуфабрикаты и колбасы также не являются исключением и чаще всего будут содержать большое количество сахара в составе», — сказала Мещерякова.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, вредных для мозга. К их числу она отнесла, в частности, алкоголь, сладости и фастфуд.

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