Диетолог Соломатина назвала сладости и фастфуд вредными для мозга
«Распространённое заблуждение, что после большого количества алкоголя организм утром восстановится полностью. Это не так», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, сладости способны повысить уровень сахара в крови, что может привести к выработке плохого холестерина.
Что касается фастфуда, то злоупотребление такой пищей приводит к головокружениям и невозможности концентрировать внимание.
Соломатина советует сократить до минимума потребление подобных продуктов и добавить в рацион больше блюд, богатых йодом, холином, антиоксидантами и витаминами группы В.
Ранее заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал об отличительных свойствах боли при аппендиците.