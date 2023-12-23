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Диетолог Соломатина назвала сладости и фастфуд вредными для мозга

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Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, вредных для мозга. К их числу она отнесла, в частности, алкоголь, сладости и фастфуд.

«Распространённое заблуждение, что после большого количества алкоголя организм утром восстановится полностью. Это не так», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, сладости способны повысить уровень сахара в крови, что может привести к выработке плохого холестерина.

Что касается фастфуда, то злоупотребление такой пищей приводит к головокружениям и невозможности концентрировать внимание.

Соломатина советует сократить до минимума потребление подобных продуктов и добавить в рацион больше блюд, богатых йодом, холином, антиоксидантами и витаминами группы В.

Ранее заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал об отличительных свойствах боли при аппендиците.

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