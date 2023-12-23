Депутат Шолохов считает, что Киркоров не заслужил звания народного артиста

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложения лишить артиста Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Как отметил Шолохов, «если бы Киркоров первый раз в жизни совершил что-то эпатажное», то это бы подлежало какому-то обсуждению.

Он при этом выразил мнение, что Киркоров «не заслуживал» это звание изначально.

«Это достаточно сложная процедура, которая подразумевает то, что забрать это звание может тот, кто его дал», — отметил он в разговоре с «Лентой.Ру».

Ранее представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.

В Роскомнадзоре при этом нашли признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.