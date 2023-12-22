Диетолог Соломатина: при болезнях сердца следует ограничить потребление кофе

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что суточная доза кофе для здорового человека не должна превышать четырёх чашек в день. При этом людям с некоторыми заболеваниями лучше ограничить или вовсе отказаться от потребления напитка.

С возрастом чувствительность к кофеину повышается, поэтому людям после 50 лет лучше отказаться от кофеиносодержащих продуктов, отметила она в разговоре с «Вечерней Москвой».

По словам диетолога, употребление кофеина нежелательно при болезнях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, а также при гипертоническом кризе, повышенной нервной возбудимости, проблемах с печенью, депрессии и заболеваниях щитовидной железы.

«Лучше отказаться от кофеина при приёме некоторых лекарственных препаратов для лечения психиатрических заболеваний», — добавила Соломатина.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.