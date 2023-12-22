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Диетолог Анохина рассказала о самых необходимых зимой витаминах

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Диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Анастасия Анохина рассказала о том, какие витамины необходимо принимать зимой.

Как отметила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты», зимой пропадают сезонные овощи и фрукты — из-за чего могут развиваться дефициты витаминов, макро- и микроэлементов.

По мнению специалиста, чаще всего в зимнее время года человек ощущает нехватку витаминов А, В, С и D.

Также специалист обратила внимание, что в рационе может снижаться количество продуктов, богатых триптофаном, из которого синтезируются мелатонин и серотонин, гормоны сна и счастья.

Чтобы восполнить этот компонент, следует употреблять белый сыр, сою, жирные сорта рыбы, овсяные хлопья, семена подсолнечника и кунжута.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова рассказала, в каком виде яйца наиболее полезны для здоровья, а также сколько штук следует употреблять в неделю.

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