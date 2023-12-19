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Диетолог Кабанов рассказал о пользе майонеза

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов прокомментировал полезные качества майонеза.
Диетолог Кабанов рассказал о пользе майонеза
  • Gettyimages.ru
  • © MaksimGodkin

«Я полагаю, что при использовании хорошего, качественного и натурального майонеза, а также если вы не будете есть салаты, заправленные им, огромными порциями, а ограничитесь примерно 200 г пару раз в неделю — майонез не нанесёт вреда организму, даже пойдёт на пользу», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, в майонезе достаточно много ненасыщенных жиров, которые нужны нашему организму. На них должно приходиться до 30% дневной калорийности рациона.

«Наш мозг более чем наполовину состоит из жирового вещества и особенно нуждается в жирной пище. Но жиры должны быть в том числе именно ненасыщенные, чтобы не навредить работе сердечно-сосудистой системы», — сказал Кабанов.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова прокомментировала предположения о вреде шпрот и рассказала о составе консервов.

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