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Химик Юрова высказалась о составе шпрот

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Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова прокомментировала предположения о вреде шпрот и рассказала о составе консервов.
Химик Юрова высказалась о составе шпрот
  • Gettyimages.ru

«Шпроты — это копчёный продукт. При такой обработке в рыбе действительно накапливается бензопирен — полициклический углеводород, в настоящее время отнесённый к канцерогенам», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Но, как отметила специалист, в шпротах, как и в других сертифицированных продуктах питания, концентрация бензопирена и других веществ ничтожно мала и не может нанести непоправимый вред здоровью человека.

«При выборе шпрот надо уделять особое внимание их внешнему виду: рыбки должны быть ровные, золотистые, аккуратно уложенные рядами; масло — иметь приятный запах, быть прозрачным и желтоватым», — заключила химик.

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