RT: Слепаков за концерт на Новый год просит с русского зрителя €50 тысяч

Комик и музыкант Семён Слепаков*, переехавший в Израиль, за 40-минутный концерт на Новый год просит с русского зрителя €50 тыс.

Живущий сейчас в Тель-Авиве артист планирует провести ближайшие концерты в марте: на этот месяц запланировано турне по США и Канаде, где он будет выступать в местных клубах. Цены на билеты варьируются от $74 до $189.

Конец декабря и начало января Слепаков готов посвятить корпоративам. График съёмок у него активный, а вот предложений выступить на частных мероприятиях и заработать, как выяснил RT, пока не очень много. Сейчас даже можно выбрать удобную дату и заказать концерт комика на Новый год.

В распоряжении RT оказался райдер артиста. Заказчику придётся оплатить перелёт трёх человек: Семён полетит только бизнес-классом из Тель-Авива, ещё два человека из его команды до места выступления согласны добираться экономом из Москвы.

Встречать юмориста и возить должны на удлинённых версиях авто представительского класса Mercedes, Audi или BMW, а водитель Слепакова должен соблюдать тишину всю поездку. За пределами СНГ предпочтительнее, чтобы он был не русскоговорящим (это подчёркивается в райдере).

Гонорар Слепакова его представители готовы принимать как на валютный, так и на российский счёт.

В мае Слепаков подал иск к Министерству юстиции России с требованием снять с него статус иноагента. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск. В реестр иноагентов артист попал в апреле 2023 года.

В октябре СМИ сообщили, что комик продал апартаменты в центре Москвы, сделка с элитной недвижимостью прошла в начале октября.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.