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Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагентов

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Комик и музыкант Семён Слепаков* и блогер Илья Варламов** подали иски к Министерству юстиции России с требованием снять с них статус иноагентов.
Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагентов
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey

Об этом сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы.

Ранее певица Земфира Рамазанова*** подала иск к Минюсту России и потребовала снять с неё статус иноагента.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

*** Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.

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