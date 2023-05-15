Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагентов
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Об этом сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы.
Ранее певица Земфира Рамазанова*** подала иск к Минюсту России и потребовала снять с неё статус иноагента.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.
*** Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.