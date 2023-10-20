Life.ru: Слепаков продал элитные апартаменты в центре Москвы
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Как утверждается, на момент размещения объявления весной 2022 года недвижимость в жилом комплексе Park Residence площадью 217 кв. м продавалась за 295 млн рублей.
В мае Слепаков подал иск к Министерству юстиции России с требованием снять с него статус иноагента.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск.
В реестр иноагентов артист попал в апреле 2023 года.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.