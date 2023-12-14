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Гастроэнтеролог Картаева усомнилась во вреде от краткосрочного переедания мандаринов

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Врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Яна Картаева прокомментировала последствия краткосрочных перееданий мандаринов. По её мнению, вреда здоровью это не нанесёт.
Гастроэнтеролог Картаева усомнилась во вреде от краткосрочного переедания мандаринов
  • Gettyimages.ru
  • © suslik83

«В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то отдельному виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, в день рекомендуется съедать не менее 400 г фруктов и овощей или пять-шесть порций.

«Конечно, мы стремимся, чтобы наш рацион был максимально разнообразным, но какие-то отклонения от рекомендаций, особенно краткосрочные, с высокой долей вероятности не смогут нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому вы можете покрывать эту норму как угодно, даже если все рекомендованные 400 г будут представлены только мандаринами», — заключила Картаева.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что традиционный русский холодец полезен, так как богат витаминами и микроэлементами.

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