Хирург Умнов рассказал о полезных свойствах холодца
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«В холодце много коллагена, из-за чего происходит омоложение кожи и укрепление волос», — сказал специалист в беседе с Life.ru.
Как отметил Умнов, свиной студень богат миоглобином и железом, говяжий — повышает поступление витамина А, холодец из мяса курицы или индейки улучшит восстановление нервных волокон, а рыбный студень стабилизирует артериальное давление.
«Из-за большого содержания гемоглобина холодец полезен беременным», — заключил эксперт.
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