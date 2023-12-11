Хирург Умнов рассказал о полезных свойствах холодца

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что традиционный русский холодец полезен, так как богат витаминами и микроэлементами.

«В холодце много коллагена, из-за чего происходит омоложение кожи и укрепление волос», — сказал специалист в беседе с Life.ru.

Как отметил Умнов, свиной студень богат миоглобином и железом, говяжий — повышает поступление витамина А, холодец из мяса курицы или индейки улучшит восстановление нервных волокон, а рыбный студень стабилизирует артериальное давление.

«Из-за большого содержания гемоглобина холодец полезен беременным», — заключил эксперт.

Ранее диетолог Марина Макиша дала рекомендации по еде и закускам во время новогоднего праздничного застолья.