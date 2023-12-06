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Врач Малышев: симптомы микоплазмоза — высокая температура и интоксикация

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Николай Малышев, врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук, рассказал, что симптомами микоплазменной инфекции являются высокая температура, кашель и интоксикация.
Врач Малышев: симптомы микоплазмоза — высокая температура и интоксикация
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать», — сказал врач.

Другими симптомами инфекции Малышев назвал кашель, насморк, а также першение в горле.

Третьим симптомом болезни является интоксикация, предупредил специалист. 

По словам Малышева, вакцины от микоплазменной инфекции нет.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы на территории России.

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