Врач Малышев: симптомы микоплазмоза — высокая температура и интоксикация
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Об этом он рассказал в беседе с РБК.
«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать», — сказал врач.
Другими симптомами инфекции Малышев назвал кашель, насморк, а также першение в горле.
Третьим симптомом болезни является интоксикация, предупредил специалист.
По словам Малышева, вакцины от микоплазменной инфекции нет.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы на территории России.