Врач Малышев: симптомы микоплазмоза — высокая температура и интоксикация

Николай Малышев, врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук, рассказал, что симптомами микоплазменной инфекции являются высокая температура, кашель и интоксикация.

Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать», — сказал врач.

Другими симптомами инфекции Малышев назвал кашель, насморк, а также першение в горле.

Третьим симптомом болезни является интоксикация, предупредил специалист.

По словам Малышева, вакцины от микоплазменной инфекции нет.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы на территории России.