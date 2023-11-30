Врач Банный рассказал о полезных свойствах кофе

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал, какими полезными свойствами обладает кофе.

«Известно, что кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре, уменьшает риск развития сахарного диабета второго типа, укрепляет кровеносные сосуды и снижает концентрацию вредного холестерина и триглицеридов в крови», — заявил он в беседе с Life.ru.

Банный также отметил антиоксидантные свойства напитка.

Кроме того, кофе помогает при стрессе за счёт повышения выработки гормона дофамина.

Рекомендуется употреблять не более 40 мг кофеина в сутки.

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