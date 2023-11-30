RT в Telegram
Подпишись

Врач Банный рассказал о полезных свойствах кофе

Короткая ссылка
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал, какими полезными свойствами обладает кофе.
Врач Банный рассказал о полезных свойствах кофе
  • Gettyimages.ru

«Известно, что кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре, уменьшает риск развития сахарного диабета второго типа, укрепляет кровеносные сосуды и снижает концентрацию вредного холестерина и триглицеридов в крови», — заявил он в беседе с Life.ru.

Банный также отметил антиоксидантные свойства напитка.

Кроме того, кофе помогает при стрессе за счёт повышения выработки гормона дофамина.

Рекомендуется употреблять не более 40 мг кофеина в сутки.

Ранее менеджер по качеству СТМ «Мой маркет» Зарина Хатамова дала советы по выбору качественного консервированного горошка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить