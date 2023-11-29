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Специалист Хатамова рассказала, как выбрать консервированные горошек и кукурузу

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Менеджер по качеству СТМ «Мой маркет» Зарина Хатамова дала советы по выбору качественного консервированного горошка.
Специалист Хатамова рассказала, как выбрать консервированные горошек и кукурузу
  • Gettyimages.ru

«Если на этикетке написано, что продукт восстановленный, значит, консервы произведены из высушенного горошка. Вкус у таких зёрен пресноватый, а текстура более жёсткая и грубая», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, лучше выбирать горошек так называемых мозговых сортов.

При выборе консервированной кукурузы рекомендуется обращать внимание на состав: он должен быть простым и включать зёрна кукурузы, воду и соль (иногда может содержать сахар).

Сами зёрна должны быть однородными по цвету и без пятен, а заливка — полупрозрачной, молочного оттенка.

Ранее врач — диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что некачественные и просроченные консервы могут нанести серьёзный вред здоровью.

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