Специалист Хатамова рассказала, как выбрать консервированные горошек и кукурузу

Менеджер по качеству СТМ «Мой маркет» Зарина Хатамова дала советы по выбору качественного консервированного горошка.

«Если на этикетке написано, что продукт восстановленный, значит, консервы произведены из высушенного горошка. Вкус у таких зёрен пресноватый, а текстура более жёсткая и грубая», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, лучше выбирать горошек так называемых мозговых сортов.

При выборе консервированной кукурузы рекомендуется обращать внимание на состав: он должен быть простым и включать зёрна кукурузы, воду и соль (иногда может содержать сахар).

Сами зёрна должны быть однородными по цвету и без пятен, а заливка — полупрозрачной, молочного оттенка.

Ранее врач — диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что некачественные и просроченные консервы могут нанести серьёзный вред здоровью.