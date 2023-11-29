Специалист Хатамова рассказала, как выбрать консервированные горошек и кукурузу
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«Если на этикетке написано, что продукт восстановленный, значит, консервы произведены из высушенного горошка. Вкус у таких зёрен пресноватый, а текстура более жёсткая и грубая», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, лучше выбирать горошек так называемых мозговых сортов.
При выборе консервированной кукурузы рекомендуется обращать внимание на состав: он должен быть простым и включать зёрна кукурузы, воду и соль (иногда может содержать сахар).
Сами зёрна должны быть однородными по цвету и без пятен, а заливка — полупрозрачной, молочного оттенка.
Ранее врач — диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что некачественные и просроченные консервы могут нанести серьёзный вред здоровью.