Аналитики заявили о росте спроса на кофе и шоколад в России в осенний период

Согласно новому исследованию, спрос на кофе и шоколад с августа по ноябрь 2023 года вырос практически на 90 и 60% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков «СберМаркета».

Наибольшей популярностью пользовался молочный шоколад, который приобретали почти в полтора раза чаще в середине осени, чем в конце лета.

Далее следуют тёмный и белый шоколад.

Пик интереса покупателей к кофе пришёлся на октябрь.

Ранее эксперт проекта «Серебряный город», врач-диетолог и специалист по ЛФК Лариса Рогожина дала рекомендации по питанию в новогодние праздники.