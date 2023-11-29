Аналитики заявили о росте спроса на кофе и шоколад в России в осенний период
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков «СберМаркета».
Наибольшей популярностью пользовался молочный шоколад, который приобретали почти в полтора раза чаще в середине осени, чем в конце лета.
Далее следуют тёмный и белый шоколад.
Пик интереса покупателей к кофе пришёлся на октябрь.
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