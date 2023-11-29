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Аналитики заявили о росте спроса на кофе и шоколад в России в осенний период

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Согласно новому исследованию, спрос на кофе и шоколад с августа по ноябрь 2023 года вырос практически на 90 и 60% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Аналитики заявили о росте спроса на кофе и шоколад в России в осенний период
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков «СберМаркета».

Наибольшей популярностью пользовался молочный шоколад, который приобретали почти в полтора раза чаще в середине осени, чем в конце лета.

Далее следуют тёмный и белый шоколад.

Пик интереса покупателей к кофе пришёлся на октябрь.

Ранее эксперт проекта «Серебряный город», врач-диетолог и специалист по ЛФК Лариса Рогожина дала рекомендации по питанию в новогодние праздники.

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