Любимова объяснила отзыв прокатного удостоверения у фильма «Айта»

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что у картины «Айта» отозвали прокатное удостоверение из-за негативной реакции пользователей после выхода ленты в сети.

Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема… Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях», — заявила Любимова во время правительственного часа в Госдуме.

Она добавила, что Минкультуры обсудило ситуацию с режиссёром картины Степаном Бурнашёвым. Они договорились в будущем вместе работать и решать подобные проблемы более тактично.

Премьера «Айты» состоялась на первом российском фестивале авторского кино «Зимний». Фильм был удостоен наград за лучшие мужскую роль и режиссуру.

Ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм».