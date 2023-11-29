Любимова объяснила отзыв прокатного удостоверения у фильма «Айта»
- РИА Новости
Об этом сообщают РИА Новости.
«Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема… Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях», — заявила Любимова во время правительственного часа в Госдуме.
Она добавила, что Минкультуры обсудило ситуацию с режиссёром картины Степаном Бурнашёвым. Они договорились в будущем вместе работать и решать подобные проблемы более тактично.
Премьера «Айты» состоялась на первом российском фестивале авторского кино «Зимний». Фильм был удостоен наград за лучшие мужскую роль и режиссуру.
Ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм».