Узнать больше

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Короткая ссылка
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у картины Виктора Шамирова «Непосредственно Каха. Другой фильм» в связи с просьбой правообладателя.
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм»
  • РИА Новости

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Cinemaplex, причиной принятого решения стала критика зрителей в сети в адрес фильма и его авторов из-за провокационного момента, в котором девушку в нетрезвом виде насилуют главные герои.

В реестре прокатных удостоверений документ был выдан ленте 18 мая 2023-го. На экраны «Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел 25 мая с возрастным рейтингом «18+».

Ранее директор озвучившей Барби российской актрисы рассказал о её участии в дубляже.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить