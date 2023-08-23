Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм»
- РИА Новости
Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Cinemaplex, причиной принятого решения стала критика зрителей в сети в адрес фильма и его авторов из-за провокационного момента, в котором девушку в нетрезвом виде насилуют главные герои.
В реестре прокатных удостоверений документ был выдан ленте 18 мая 2023-го. На экраны «Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел 25 мая с возрастным рейтингом «18+».
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