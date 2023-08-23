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Директор озвучившей Барби российской актрисы рассказал о её участии в дубляже

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Анастасия Румянцева
Директор Татьяны Шитовой Давид Валиани рассказал в беседе с RT о подробностях участия актрисы в российском дубляже фильма «Барби». Шитова озвучила героиню Марго Робби.
Директор озвучившей Барби российской актрисы рассказал о её участии в дубляже
  • Gettyimages.ru

«Это самая обычная работа для неё, как и все остальные фильмы... Так как она являлась и является официальным голосом Марго Робби, для неё это самый обычный день озвучки своей любимой актрисы, вот и всё», — пояснил собеседник RT.

Отвечая на вопрос, планируется ли официальный выпуск картины с этим дубляжом, Валиани адресовал его к студии, отметив, что он «не в курсе».

«Мы здесь наёмные люди, которых просто наняли: мы пришли и озвучили», — заключил он. 

Ранее Александр Рахленко, российский актёр, режиссёр дубляжа, рассказал в беседе с RT о подробностях своего участия в российском дубляже фильма «Барби». Отмечается, что Рахленко озвучил директора компании по производству игрушек, роль которого в фильме исполняет Уилл Феррелл.

В социальных сетях появилась информация, что профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби», премьера назначена на 9 сентября.

21 августа в Минкультуры России заявили, что в ведомство не поступало заявок на получение прокатного удостоверения к фильмам «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

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