Узнать больше

Актёр Рахленко рассказал о работе над российском дубляжом фильма «Барби»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Александр Рахленко, российский актёр, режиссёр дубляжа, рассказал в беседе с RT о подробностях своего участия в российском дубляже фильма «Барби». Отмечается, что Рахленко озвучил директора компании по производству игрушек, роль которого в фильме исполняет Уилл Феррелл.
Актёр Рахленко рассказал о работе над российском дубляжом фильма «Барби»
  • Gettyimages.ru

«Я просто фильм не видел целиком, но роль сама была интересная. Я дублирую Уилла Феррелла уже много-много лет и много фильмов. Поэтому его работа была интересной, мне показалось, я её постарался неплохо сделать. Записал и ушёл. Не узнавал (пиратская это версия или нет. — RT). Это было предложение, и я его записал. Это моя работа», — рассказал собеседник RT. 

Ранее в социальных сетях появилась информация, что профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби», премьера назначена на 9 сентября.

21 августа в Минкультуры России заявили, что в ведомство не поступало заявок на получение прокатного удостоверения к фильмам «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить