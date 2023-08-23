Актёр Рахленко рассказал о работе над российском дубляжом фильма «Барби»

Александр Рахленко, российский актёр, режиссёр дубляжа, рассказал в беседе с RT о подробностях своего участия в российском дубляже фильма «Барби». Отмечается, что Рахленко озвучил директора компании по производству игрушек, роль которого в фильме исполняет Уилл Феррелл.

«Я просто фильм не видел целиком, но роль сама была интересная. Я дублирую Уилла Феррелла уже много-много лет и много фильмов. Поэтому его работа была интересной, мне показалось, я её постарался неплохо сделать. Записал и ушёл. Не узнавал (пиратская это версия или нет. — RT). Это было предложение, и я его записал. Это моя работа», — рассказал собеседник RT.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби», премьера назначена на 9 сентября.

21 августа в Минкультуры России заявили, что в ведомство не поступало заявок на получение прокатного удостоверения к фильмам «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.