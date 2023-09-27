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Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмы «Айта»

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Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у якутской картины «Айта» Степана Бурнашева.

По данным «Ведомостей», разрешение на прокат ленты было отозвано после того, как Роскомнадзор потребовал у онлайн-кинотеатров удалить фильм «Айта» из своих библиотек из-за выявленной в фильме «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России».

По сюжету картины школьница по имени Айта умирает, оставив лишь записку с одним именем. Все в городе уверены в том, что в смерти девочки виновен следователь Афанасий, подвозивший её до дома в тот вечер. Сотрудник полиции собирается во что бы то ни стало отыскать преступника, пока жители не устроили ему самосуд.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заступился за режиссёров Дмитрия Шадрина и Степана Бурнашева, которые сняли фильмы «Кандидат» и «Айта».

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