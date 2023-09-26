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Глава Якутии Николаев вступился за режиссёров фильмов «Кандидат» и «Айта»

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Глава Якутии Айсен Николаев заступился за режиссёров Дмитрия Шадрина и Степана Бурнашева, которые сняли фильмы «Кандидат» и «Айта».
Глава Якутии Николаев вступился за режиссёров фильмов «Кандидат» и «Айта»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщали СМИ, фильм Шадрина «Кандидат» не получил прокатное удостоверение «из-за ЛГБТ-пропаганды», а Роскомнадзор усмотрел в кинокартине «Айта» «неравенство лиц по национальному признаку».

Во время прямой линии Николаев отметил, что посмотрел оба фильма и прекрасно знаком с Шадриным и Бурнашевым.

«Знаю, что оба они патриоты. Каких-то фильмов про нетрадиционные ценности или про национализм они снимать в принципе не способны», — сказал глава республики, трансляцию его общения с журналистами вёл НВК «Саха».

Он отметил, что в Якутии сейчас создаётся целая киноиндустрия, а не просто снимается кино для внутреннего потребления.

«Мы сделали шаг на российский рынок, мы поняли, что мы на этом рынке можем быть востребованы», — подчеркнул Николаев.

Законы можно трактовать по-разному, отметил он.

«Но если запрещать фильм «Кандидат», то завтра надо запрещать и «Джентльмены удачи» или «Здравствуйте, я ваша тётя», — сказал глава Якутии.

Он отметил, что говорил по телефону с режиссёрами Бурнашевым и Шадриным и попросил их не беспокоиться.

В августе суд вынес решение о штрафных санкциях в 1 млн рублей в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами, включая картину Оливера Стоуна «Александр», без маркировки «18+».

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