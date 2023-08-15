Суд оштрафовал «Кинопоиск» за ряд фильмов со сценами ЛГБТ, включая картину Оливера Стоуна

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о штрафных санкциях в 1 млн рублей в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами, включая картину Оливера Стоуна «Александр», без маркировки «18+».

«Назначить «Кинопоиску» административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — цитирует РИА Новости решение судьи Елены Коробченко.

Представители сервиса заявили в суде, что не считают себя виновными, так как в материалах дела нет доказательств просмотра указанных кинолент несовершеннолетними.

«Кроме того, «Кинопоиск» не классифицирует фильмы, а ориентируется на классификацию Минкульта. В прокатных удостоверениях у этих фильмов стоит маркировка «16+», — отметил представитель онлайн-кинотеатра.

Ранее мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал гендиректора «Яндекса» Артёма Савиновского за отсутствие маркировки «18+» в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений на сервисе «Кинопоиск».

Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры в связи с распространением фильмов с демонстрацией ЛГБТ.