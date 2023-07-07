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Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры за пропаганду ЛГБТ

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Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры в связи с распространением фильмов с демонстрацией ЛГБТ.
Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры за пропаганду ЛГБТ
  • Gettyimages.ru
  • © Ake Ngiamsanguan

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За распространение АВС (аудиовизуальные сервисы. — RT) фильмов, содержащих информацию, демонстрирующую ЛГБТ, со знаком «16+» Роскомнадзор составил 32 административных протокола», — говорится в заявлении.

Среди кинотеатров числятся в том числе «Триколор кино и ТВ», Okko, PREMIER, START, «Кинопоиск», «Иви».

Отмечается, что на данный момент суд назначил штрафы сервисам «Триколор кино и ТВ» в размере 1 млн рублей, PREMIER — 4 млн рублей, START — 3,7 млн рублей, а также сервисам «МегаФон ТВ» и «Кинопоиск» в размере 1 млн рублей.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «Национальную спутниковую компанию», которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой. 

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