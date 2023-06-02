Суд оштрафовал на 1 млн рублей «Триколор» за показ фильма с ЛГБТ-сценой
- РИА Новости
По данным пресс-службы, представитель компании пояснила, что вину общество признаёт, просила учесть, что к ответственности его привлекли впервые, количество просмотров фильма всего 53.
Также судом к ответственности привлечена редактор сайта АВС «Триколор Кино и ТВ онлайн». Ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
Суд в Санкт-Петербурге впервые оштрафовал клуб за ЛГБТ-пропаганду.
Сумма штрафа также составила 1 млн рублей.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.