Клуб в Санкт-Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду
- РИА Новости
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, сумма штрафа составила 1 млн рублей.
Отмечается, что речь идёт о клубе Born. В сообщении говорится, что размещённая реклама была нацелена «на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации».
Ранее Роскомнадзор подтвердил, что критерии оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ, смены пола и запрещены к распространению в России, утверждены.