Клуб в Санкт-Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду

Суд в Санкт-Петербурге впервые оштрафовал клуб за ЛГБТ-пропаганду.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, сумма штрафа составила 1 млн рублей.

Отмечается, что речь идёт о клубе Born. В сообщении говорится, что размещённая реклама была нацелена «на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации».

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что критерии оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ, смены пола и запрещены к распространению в России, утверждены.