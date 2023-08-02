Суд оштрафовал главу «Яндекса» за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Уточняется, что его оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушение ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России.
В «Кинопоиске» уточнили RT, что речь идёт о протоколе, по которому сервис уже получил штраф 4 июля по решению суда за неправильную маркировку фильмов. По данной статье закона протокол оформляется одновременно как на юридическое, так и на должностное лицо — в данном случае на генерального директора «Кинопоиска».
Отмечается, что кинотеатр планирует обжаловать решение суда, так как, по мнению сервиса, закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений. По соответствующим фильмам сервис заменили возрастную маркировку на «18+», как только Роскомнадзор признал их демонстрирующими нетрадиционные отношения.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры в связи с распространением фильмов с демонстрацией ЛГБТ.