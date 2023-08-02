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Суд оштрафовал главу «Яндекса» за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»

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Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал гендиректора «Яндекса» Артёма Савиновского за отсутствие маркировки «18+» в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений в сервисе «Кинопоиск».
Суд оштрафовал главу «Яндекса» за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Уточняется, что его оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушение ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России.

В «Кинопоиске» уточнили RT, что речь идёт о протоколе, по которому сервис уже получил штраф 4 июля по решению суда за неправильную маркировку фильмов. По данной статье закона протокол оформляется одновременно как на юридическое, так и на должностное лицо — в данном случае на генерального директора «Кинопоиска».

Отмечается, что кинотеатр планирует обжаловать решение суда, так как, по мнению сервиса, закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений. По соответствующим фильмам сервис заменили возрастную маркировку на «18+», как только Роскомнадзор признал их демонстрирующими нетрадиционные отношения.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры в связи с распространением фильмов с демонстрацией ЛГБТ.

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