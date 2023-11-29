RT в Telegram
Подпишись

«Москвариум» передаст около 300 рыб аквариуму в Севастополе

Короткая ссылка
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подарит Севастопольскому морскому музею-аквариуму, пострадавшему от шторма, около 300 рыб.
«Москвариум» передаст около 300 рыб аквариуму в Севастополе
  • РИА Новости

«Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подарит нашему аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб. Предложение о помощи также поступило от дальневосточного Приморского океанариума», — говорится на странице севастопольского аквариума в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что в результате затопления третьего зала в аквариуме Севастополя погибли 800 пресноводных животных.

27 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в отдельных регионах республики из-за непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить