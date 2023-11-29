«Москвариум» передаст около 300 рыб аквариуму в Севастополе
- РИА Новости
«Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подарит нашему аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб. Предложение о помощи также поступило от дальневосточного Приморского океанариума», — говорится на странице севастопольского аквариума в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что в результате затопления третьего зала в аквариуме Севастополя погибли 800 пресноводных животных.
27 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в отдельных регионах республики из-за непогоды.