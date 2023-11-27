В аквариуме заявили, что 800 животных погибли из-за затопления в Севастополе
Он подчеркнул, что в зале находились животные с четырёх континентов.
«Погибли панцирные щуки, которые у нас жили 20 лет, 11 штук, большие красивые пираньи — жили 15 лет», — приводит РИА Новости слова Кравцова.
Директор отметил, что зал находился со стороны моря, он попал под удар морских волн.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели более 500 морских животных в результате затопления одного из залов морского аквариума-музея.