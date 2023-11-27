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В аквариуме заявили, что 800 животных погибли из-за затопления в Севастополе

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В результате затопления третьего зала в аквариуме Севастополя погибли 800 пресноводных животных. Об этом заявил собственник — директор аквариума Юрий Кравцов.

Он подчеркнул, что в зале находились животные с четырёх континентов.

«Погибли панцирные щуки, которые у нас жили 20 лет, 11 штук, большие красивые пираньи — жили 15 лет», — приводит РИА Новости слова Кравцова.

Директор отметил, что зал находился со стороны моря, он попал под удар морских волн.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели более 500 морских животных в результате затопления одного из залов морского аквариума-музея.

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