Диетолог Мухина: лосось полезен для сердца

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о пользе блюд из лосося для сердца.

«Омега-3 жирные кислоты полезны для сердечной мышцы. Одним из лидеров по их содержанию является лосось», — поделилась в беседе с сайтом «Москва 24» эксперт.

Как отметила специалист, Омега-3 жирные кислоты разжижают кровь, защищают от тромбоза, повышают хороший холестерин и снижают плохой, противодействуют атеросклерозу, ишемической болезни сердца и предотвращают инфаркт.

Также Омега-3 жирные кислоты присутствуют в сельди, скумбрии, сардинах, форели, грецких орехах, семенах льна, чиа и кунжуте.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.