RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Мухина: лосось полезен для сердца

Короткая ссылка
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о пользе блюд из лосося для сердца.
Диетолог Мухина: лосось полезен для сердца
  • РИА Новости

«Омега-3 жирные кислоты полезны для сердечной мышцы. Одним из лидеров по их содержанию является лосось», — поделилась в беседе с сайтом «Москва 24» эксперт.

Как отметила специалист, Омега-3 жирные кислоты разжижают кровь, защищают от тромбоза, повышают хороший холестерин и снижают плохой, противодействуют атеросклерозу, ишемической болезни сердца и предотвращают инфаркт.

Также Омега-3 жирные кислоты присутствуют в сельди, скумбрии, сардинах, форели, грецких орехах, семенах льна, чиа и кунжуте.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить