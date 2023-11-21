Диетолог Мухина: лосось полезен для сердца
- РИА Новости
«Омега-3 жирные кислоты полезны для сердечной мышцы. Одним из лидеров по их содержанию является лосось», — поделилась в беседе с сайтом «Москва 24» эксперт.
Как отметила специалист, Омега-3 жирные кислоты разжижают кровь, защищают от тромбоза, повышают хороший холестерин и снижают плохой, противодействуют атеросклерозу, ишемической болезни сердца и предотвращают инфаркт.
Также Омега-3 жирные кислоты присутствуют в сельди, скумбрии, сардинах, форели, грецких орехах, семенах льна, чиа и кунжуте.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.