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Дед Мороз: детей нельзя делить на плохих и хороших

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Дед Мороз заявил, что детей никогда нельзя делить на плохих и хороших.
Дед Мороз: детей нельзя делить на плохих и хороших
  • Gettyimages.ru
  • © Oleh_Slobodeniuk

«Все они в душе очень хорошие, и поэтому наша задача, моя и вас, дорогие взрослые, найти это светлое и доброе и дать свободу: научить ребёнка делиться, уважать, любить», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Дед Мороз также сообщил, что у него очень много помощников, в том числе взрослых родственников детей.

«Вот придёт очень много писем, а некоторые желания в них уже исполнены: помогли родные и близкие деток. Им от этого на душе светло, да и мне тоже», — пояснил он.

Ранее Дед Мороз рассказал RT, как отметит свой день рождения.

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