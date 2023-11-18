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Дед Мороз рассказал RT, как отметит свой день рождения

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Анастасия Румянцева
Дед Мороз рассказал в беседе с RT, как отметит свой день рождения, который празднуется 18 ноября.
Дед Мороз рассказал RT, как отметит свой день рождения
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«День рождения Деда Мороза всегда проходит ярко, масштабно, красочно и сказочно. 2023 год, юбилейный для проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза», исключением не станет. Главное событие праздника — это зажжение первой новогодней ёлки России. Также Дед Мороз готовит «звёздную» программу», — рассказали RT в пресс-службе Деда Мороза.

Как пояснил Дед Мороз в беседе с RT, его главное желание заключается в том, чтобы наступил мир на планете Земля, чтобы «все люди от мала до велика были счастливы».

«Самый лучший подарок для Дедушки — это подарок, сделанный руками: открытки, рисунки, поделки. А ещё Дедушка любит стихи и песни», — добавил он.

При этом на вопрос, сколько ему исполняется лет, Дед Мороз прямо не ответил, но дал наводку.

«В тереме Деда Мороза есть волшебный лабиринт, в котором есть необычные ленточки. Кто сможет их сосчитать, тот и узнает точный возраст Дедушки», — заключил собеседник RT.

В ноябре 2022 года Дед Мороз и Снегурочка рассказали в интервью RT о жизни, работе и мечтах.

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