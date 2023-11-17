Терапевт Утюмова посоветовала есть суп два-три раза в неделю

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала о пользе супов и посоветовала есть их два-три раза в неделю.

В супе содержится сбалансированное количество белков, жиров, углеводов и других микроэлементов, отметила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Чтобы суп был полезным, его важно правильно приготовить. Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса. В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон», — сказала Утюмова.

Она также отметила, что во время варки продукты сохраняют больше полезных веществ, чем при других методах термической обработки.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.