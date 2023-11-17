RT в Telegram
Подпишись

Терапевт Утюмова посоветовала есть суп два-три раза в неделю

Короткая ссылка
Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала о пользе супов и посоветовала есть их два-три раза в неделю.
Терапевт Утюмова посоветовала есть суп два-три раза в неделю
  • Gettyimages.ru

В супе содержится сбалансированное количество белков, жиров, углеводов и других микроэлементов, отметила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Чтобы суп был полезным, его важно правильно приготовить. Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса. В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон», — сказала Утюмова.

Она также отметила, что во время варки продукты сохраняют больше полезных веществ, чем при других методах термической обработки.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить