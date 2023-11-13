Диетолог Бережная рассказала, что из-за чая может начаться тахикардия
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В чае в четыре раза больше кофеина, чем в кофе, сообщила она в интервью Радио Sputnik.
При этом у некоторых людей особая чувствительность к кофеину.
«У кого-то может начать болеть голова, повыситься давление, появиться тахикардия», — отметила Бережная.
Из-за чая может нарушиться качество сна. Кроме того, в нём содержатся вещества, препятствующие усвоению витаминов и микроэлементов, поэтому его не рекомендуется пить сразу после еды, добавила диетолог.
Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.