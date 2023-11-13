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Диетолог Бережная рассказала, что из-за чая может начаться тахикардия

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Кандидат медицинских наук гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная предупредила, что у некоторых людей из-за чрезмерного употребления чая может возникнуть ряд неприятных состояний, таких как головная боль и тахикардия.
Диетолог Бережная рассказала, что из-за чая может начаться тахикардия
  • Gettyimages.ru

В чае в четыре раза больше кофеина, чем в кофе, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

При этом у некоторых людей особая чувствительность к кофеину.

«У кого-то может начать болеть голова, повыситься давление, появиться тахикардия», — отметила Бережная.

Из-за чая может нарушиться качество сна. Кроме того, в нём содержатся вещества, препятствующие усвоению витаминов и микроэлементов, поэтому его не рекомендуется пить сразу после еды, добавила диетолог.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.

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