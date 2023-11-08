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Гастроэнтеролог Кашух рассказала о полезных свойствах каштана

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Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала об основных рекомендациях при выборе и потреблении каштанов.
Гастроэнтеролог Кашух рассказала о полезных свойствах каштана
  • Gettyimages.ru

В пищу можно употреблять плоды каштана съедобного, в то время как орехи конского каштана содержат дубильные вещества, которые придают им горький вкус, пояснила специалист в беседе с газетой «Известия».

«При выборе каштанов следует прежде всего проверить скорлупу — на ней не должно быть пятен, трещин и других визуальных дефектов. «Правильные» каштаны — тёмно-коричневые, с глянцевым блеском. Чтобы определить свежесть плода, нужно сдавить его пальцами. Слишком мягкая кожица — признак того, что каштан неправильно хранили», — сказала Кашух.

Также она отметила, что в орехах много клетчатки и полезных микроэлементов: калия, фосфора, кальция, магния, цинка. В каштановом пюре, жареных или запечённых каштанах есть витамины группы B, PP.

«Благодаря такому составу каштаны способствуют улучшению иммунитета, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поддерживают прочность костей, нормализуют пищеварение», — рассказала гастроэнтеролог.

В то же время каштаны не стоит давать людям с аллергией на арахис и детям, так как это слишком тяжёлая пища для неокрепшего желудка.

«Каштаны не стоит употреблять и тем, у кого есть проблемы со свёртываемостью крови, заболевания органов ЖКТ, почек и печени», — заключила кандидат медицинских наук.

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