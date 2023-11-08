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Диетолог Мещерякова: режим поможет преодолеть зависимость от кофе

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Врач-диетолог Татьяна Мещерякова посоветовала людям, выпивающим несколько чашек кофе в день, поменять образ жизни, чтобы избавиться от кофейной зависимости.
Диетолог Мещерякова: режим поможет преодолеть зависимость от кофе
  • Gettyimages.ru

Чаще всего зависимость от стимуляторов появляется из-за несоблюдения режима сна и бодрствования, провоцирующего нарушение работы центральной нервной системы, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

Если человек мало спит, он подавляет нормальный ритм выработки гормонов, регулирующих сон, отметила Мещерякова.

По её словам, кофе даёт лишь иллюзорное ощущение бодрости.

«Поэтому без нормализации режима сна человек если и сможет отказаться от кофе или других энергетиков, то лишь на короткое время», — предупредила диетолог.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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