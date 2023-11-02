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Психолог Турецкая: за эмоциональным перееданием могут стоять детские переживания

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Психолог, кандидат наук, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения Галина Турецкая назвала эмоциональное переедание самой частой причиной лишнего веса.
Психолог Турецкая: за эмоциональным перееданием могут стоять детские переживания
  • Gettyimages.ru

«Переедание, тяга к сладкой, жирной пище на фоне переживаний свойственны ранимым, чувствительным, неуверенным в себе людям», — сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Чтобы преодолеть это состояние, психолог порекомендовала попытаться найти другой способ справляться с эмоциями, а также отказаться от изнуряющих диет и перестать делить еду на «запрещённую» и «разрешённую».

За пищевыми запретами стоят внутренние конфликты и глубокие переживания, иногда связанные с ранними детскими воспоминаниями, отметила Турецкая.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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