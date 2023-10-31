Врач Вереина посоветовала не запивать витамины чаем
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Чрезмерное употребление чая может вызвать дисбаланс в работе желудка и кишечника из-за влияния танина — одного из основных компонентов напитка, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, не стоит запивать чаем витаминные комплексы, так как танин при взаимодействии с ними образует нерастворимые соединения, это делает комплексы малоэффективными, отметила Вереина.
«А вот действие антидепрессантов усиливается, если запивать их чаем, что может привести к возбуждению и бессоннице», — предупредила эндокринолог.
Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью«Радио 1» заявила, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.