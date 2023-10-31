Врач Вереина посоветовала не запивать витамины чаем

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Юлия Вереина посоветовала соблюдать умеренность при употреблении чая, а также не запивать чаем витаминные комплексы.

Чрезмерное употребление чая может вызвать дисбаланс в работе желудка и кишечника из-за влияния танина — одного из основных компонентов напитка, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, не стоит запивать чаем витаминные комплексы, так как танин при взаимодействии с ними образует нерастворимые соединения, это делает комплексы малоэффективными, отметила Вереина.

«А вот действие антидепрессантов усиливается, если запивать их чаем, что может привести к возбуждению и бессоннице», — предупредила эндокринолог.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью«Радио 1» заявила, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.