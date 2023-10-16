Диетолог Березников объяснил низкую эффективность спортпита

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что состав спортивного питания и добавок, которые представлены на отечественном рынке, не вполне соответствует биохимии тренировочного процесса.

Для спортсменов с динамическими нагрузками одна из основных задач — повысить способность суставов выдерживать нагрузки. Для этого нужны добавки с эластинами и коллагенами, объяснил Березников в беседе с «Газетой.Ru».

Вторая задача — рост и восстановление мышц. И молочный белок, на основе которого производится основная масса спортпита, для этих целей также недостаточно эффективен.

«Главная функция белка — анаболическая, «строительная» — может качественно выполняться только в случае, если поступающий в организм белок будет максимально соответствовать потребностям организма», — резюмировал эксперт.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.