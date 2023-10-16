Диетолог Березников объяснил низкую эффективность спортпита
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Для спортсменов с динамическими нагрузками одна из основных задач — повысить способность суставов выдерживать нагрузки. Для этого нужны добавки с эластинами и коллагенами, объяснил Березников в беседе с «Газетой.Ru».
Вторая задача — рост и восстановление мышц. И молочный белок, на основе которого производится основная масса спортпита, для этих целей также недостаточно эффективен.
«Главная функция белка — анаболическая, «строительная» — может качественно выполняться только в случае, если поступающий в организм белок будет максимально соответствовать потребностям организма», — резюмировал эксперт.
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