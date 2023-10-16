Нутрициолог Никулина назвала белковую диету малоэффективной

Врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN, health-коуч и автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина перечислила устаревшие диеты, признанные неэффективными.

Протеиновая диета, популярная среди спортсменов, предполагает потребление большого количества белка, однако это далеко не всегда безвредно для организма, отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Некоторые же высокобелковые диеты подразумевают сильное ограничение в потреблении углеводов, в результате чего организм может испытывать нехватку питательных веществ и клетчатки», — отметила Никулина.

Также в ряду малоэффективных и небезопасных диет специалист назвала диету Аткинса, предполагающую исключение углеводов, и диету «Спящая красавица», которая предлагает засыпание с целью заглушить чувство голода. Дело в том, что те, кто её придерживается, нередко используют седативные и снотворные препараты, что влечёт риски для здоровья.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.