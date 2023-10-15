Узнать больше

Певец SHAMAN повредил ногу во время выступления в Москве

Короткая ссылка
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) повредил ногу во время выступления в Государственном Кремлёвском дворце в Москве. Об этом заявила мать артиста Людмила Дронова.
Певец SHAMAN повредил ногу во время выступления в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Музыкант выполнял опасный трюк с хождением по битому стеклу с повязкой на глазах.

«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стёклах», — приводит слова Дроновой «Пятый канал».

Мама артиста подчеркнула, что рана оказалась незначительной.

Ранее стало известно, что треть опрошенных граждан России (33%) считают, что SHAMAN является лучшим певцом года на российской эстраде, лучшей певицей года названа Полина Гагарина (19%).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить