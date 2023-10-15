Певец SHAMAN повредил ногу во время выступления в Москве
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Музыкант выполнял опасный трюк с хождением по битому стеклу с повязкой на глазах.
«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стёклах», — приводит слова Дроновой «Пятый канал».
Мама артиста подчеркнула, что рана оказалась незначительной.
Ранее стало известно, что треть опрошенных граждан России (33%) считают, что SHAMAN является лучшим певцом года на российской эстраде, лучшей певицей года названа Полина Гагарина (19%).